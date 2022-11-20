Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина620 мм
- Длина1450 мм
- Материалдерево, сталь
- Цветчерный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Уличная урна Элегант
Контейнер для мусора 1100 литров, с педалью
Урны для раздельного сбора мусора, 21л x 2
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Урна металлическая Уралочка 2
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Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди