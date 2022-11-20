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Скамейка стальная Монс Филигран - фото 1

Скамейка стальная Монс Филигран

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина670 мм
  • Длина1800 мм
  • Вес44 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветсиний, черный

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