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Скамья Лофт-12 - фото 1Скамья Лофт-12 - фото 2Скамья Лофт-12 - фото 3Скамья Лофт-12 - фото 4

Скамья Лофт-12

15 оценок
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Скамья Кенрик

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина1000 мм
  • Вес8,3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямассив, сосна
  • Цветчерный

Варианты покрытия

Скамья Лофт-12 - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Скамья Лофт-12 - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Скамья Лофт-12 - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Скамья Лофт-12 - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Скамья Лофт-12 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Скамья Лофт-12 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Скамья Лофт-12 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Скамья Лофт-12 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Скамья Лофт-12 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Скамья Лофт-12 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Скамья Лофт-12 - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Скамья Лофт-12 - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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