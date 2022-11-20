Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина390 мм
- Глубина1000 мм
- Вес8,3 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямассив, сосна
- Цветчерный
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Soft черный матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Лофт-1
Стул Лофт-2
Чехол 18
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Блюдце 160 мм для чашки Royal White 6, 48
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Педикюрное группа Надир
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый