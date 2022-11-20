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Статуэтка Simulation cat black

Артикул: CH-050-370
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина225 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота190 мм
  • Материалполисмола
  • Цветчерный
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