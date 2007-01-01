Характеристики товара
Описание
Стол Грань - это идеальное сочетание эстетики и практичности. Столешница из прочной керамики на основе из восьмимиллиметрового закаленного стекла смотрится благородно за счет мраморного рисунка, но при этом она не впитывает в себя загрязнения, устойчива к механическим повреждениям и перепадам температур, в отличие от натурального камня. Такой стол отлично подойдет для просторной кухни или станет украшением и достоинством любой гостиной, его длина в разложенном виде 300см, причем рисунок на раскладывающихся вставках не живет своей жизнью, а является продолжением основной части столешницы. Выразительной формы подстолье выполнено из металла с золотым порошковым покрытием, и вместе со столешницей создает образ вневременной элегантности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000/3000 мм
- Ширина1100 мм
- Высота760 мм
- Материалметалл, стекло, керамика
- Цветбелый, шампань