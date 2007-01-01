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Стол Грань, золотой шампань

Артикул: CH-074-158
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Грань - это идеальное сочетание эстетики и практичности. Столешница из прочной керамики на основе из восьмимиллиметрового закаленного стекла смотрится благородно за счет мраморного рисунка, но при этом она не впитывает в себя загрязнения, устойчива к механическим повреждениям и перепадам температур, в отличие от натурального камня. Такой стол отлично подойдет для просторной кухни или станет украшением и достоинством любой гостиной, его длина в разложенном виде 300см, причем рисунок на раскладывающихся вставках не живет своей жизнью, а является продолжением основной части столешницы. Выразительной формы подстолье выполнено из металла с золотым порошковым покрытием, и вместе со столешницей создает образ вневременной элегантности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000/3000 мм
  • Ширина1100 мм
  • Высота760 мм
  • Материалметалл, стекло, керамика
  • Цветбелый, шампань

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Товар в корзине

Стол Грань, золотой шампань
Стол Грань, золотой шампань
от 255 890
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