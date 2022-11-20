Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота764 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Цветкоричневый
Стол Next, круглый, раздвижной, угольный камень/ черный
Стол Oslo, раздвижной, бетон Лайт структурный/ черный
Стол Ralf, итальянский орех
Стол Ralf, серая лава
Стол Ralf, серая лава/ антик
Стол Slab, серый дуб
Стол Solution, серый мрамор
Стол Solution, круглый, черный
Стол Solution, круглый, белый/ черный
Стол Stockholm, раскладной, серый дуб
Стол Toronto, круглый, дуб
Стол Toronto, круглый, дуб/ черный
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Rest
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