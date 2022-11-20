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Стол разборный в стиле Лофт 1800*800 HPL, каркас черный - фото 1Стол разборный в стиле Лофт 1800*800 HPL, каркас черный - фото 2Стол разборный в стиле Лофт 1800*800 HPL, каркас черный - фото 3

Стол разборный в стиле Лофт 1800*800 HPL, каркас черный

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Характеристики товара

Описание

Стол лофт разборный 1800*800*750мм

HPL 25 мм Arpa 439

цвет Черный муар

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1800 мм
  • Материал столешницыHPL
  • Цветчерный

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