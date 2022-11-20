Характеристики товара
Описание
Стол лофт разборный 1800*800*750мм
HPL 25 мм Arpa 439
цвет Черный муар
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1800 мм
- Материал столешницыHPL
- Цветчерный
Стол лофт разборный 1800*800*750мм
HPL 25 мм Arpa 439
цвет Черный муар
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