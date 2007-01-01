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Настоящее фото товара Обеденный стол FIONA, произведённого компанией ChiedoCover
Обеденный стол FIONA
14 оценок
21 190
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Обеденный стол FIONA

Артикул: CH-051-138
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота690 мм
  • Материалискусственный ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол FIONA из искусственного ротанга серого цвета Обеденный стол FIONA - прекрасное решение не только для ежедневных семейных трапез на свежем воздухе, но и праздничных застолий в больших компаниях! Вместительный и устойчивый он рассчитан на шесть человек. Сдержанный современный дизайн и использование нейтральных серых оттенков будет гармонично смотреться в любом окружении. Благодаря алюминиевому каркасу его легко перемещать на дачном участке, веранде или террасе. Алюминий не подвержен коррозии, благодаря чему стол будет радовать вас долгие годы. Каркас из алюминия способен выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания. В качестве декоративной отделки использовано плотное плетение искусственного ротанга серого цвета, не подверженного гниению при контактах с водой и сохраняющего цвет при постоянном воздействии солнечных лучей.   Преимущества столешницы из закаленного стекла: - Устойчива к механическим повреждениям, не боится повышенной влажности и высоких температур. - Экологически безопасна для человека: не выделяет токсинов и аллергенов - Стеклянная поверхность хорошо поддерживает температуру окружающей среды, но летом практически не нагревается, пропуская солнечные лучи через себя. Сочетается с комплектами FIONA, GENRY, GRAND VICKY, ZORRO, ZOYA, KARL, VIOLETTA в сером цвете.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота690 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1620 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Вес упаковки30 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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