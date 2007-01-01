Обеденный стол FIONA из искусственного ротанга серого цвета
Обеденный стол FIONA - прекрасное решение не только для ежедневных семейных трапез на свежем воздухе, но и праздничных застолий в больших компаниях! Вместительный и устойчивый он рассчитан на шесть человек. Сдержанный современный дизайн и использование нейтральных серых оттенков будет гармонично смотреться в любом окружении.
Благодаря алюминиевому каркасу его легко перемещать на дачном участке, веранде или террасе. Алюминий не подвержен коррозии, благодаря чему стол будет радовать вас долгие годы. Каркас из алюминия способен выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания.
В качестве декоративной отделки использовано плотное плетение искусственного ротанга серого цвета, не подверженного гниению при контактах с водой и сохраняющего цвет при постоянном воздействии солнечных лучей.
Преимущества столешницы из закаленного стекла:
- Устойчива к механическим повреждениям, не боится повышенной влажности и высоких температур.
- Экологически безопасна для человека: не выделяет токсинов и аллергенов
- Стеклянная поверхность хорошо поддерживает температуру окружающей среды, но летом практически не нагревается, пропуская солнечные лучи через себя.
Сочетается с комплектами FIONA, GENRY, GRAND VICKY, ZORRO, ZOYA, KARL, VIOLETTA в сером цвете.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.