Характеристики товара
Описание
Стол IVAR 180 итальянская керамика на стекле в цвете белый мрамор
Описание модели:
- двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по 40 см позволяют увеличить длину столешницы на 220 или 260 см при необходимости;
- рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы;
- итальянская матовая керамика в цвете белый мрамор с отражающими свет прожилками, толщина столешницы 11 мм (3 мм керамика + 8 мм стекло), не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая;
- основание стола - металл, цвет – темно-серый.
- Упакован в 2 коробки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800/2600 мм
- Ширина980 мм
- Высота760 мм
- Вес130 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Вес упаковки130 кг
- Объём упаковки0.43 м3
- Изделия стопируютсяНет