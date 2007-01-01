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Настоящее фото товара Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика
44 оценки
109 09049
209 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика - фото 1Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика - фото 2Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика - фото 3Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика - фото 4Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика - фото 5Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика - фото 6Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика - фото 7Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика - фото 8Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика - фото 9Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика - фото 10Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика - фото 11
Распродажа

Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика

Артикул: CH-026-044
44 оценки
Основные характеристики
  • Длина1800/2600 мм
  • Ширина980 мм
  • Высота760 мм
  • Вес130 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол IVAR 180 итальянская керамика на стекле в цвете белый мрамор

Описание модели:

  • двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по 40 см позволяют увеличить длину столешницы на 220 или 260 см при необходимости;
  • рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы;
  • итальянская матовая керамика в цвете белый мрамор с отражающими свет прожилками, толщина столешницы 11 мм (3 мм керамика + 8 мм стекло), не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая;
  • основание стола - металл, цвет – темно-серый.
  • Упакован в 2 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800/2600 мм
  • Ширина980 мм
  • Высота760 мм
  • Вес130 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки130 кг
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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