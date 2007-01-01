Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота760 мм
- Вес16.8 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыМДФ
- Цветбелый, черный
- Каркасметалл, МДФ
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки65 мм
- Глубина упаковки1100 мм
- Вес упаковки19.2 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики1100
- Изделия стопируютсяНет