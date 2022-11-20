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Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные - фото 1Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные - фото 2Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные - фото 3Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные - фото 4

Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные

Артикул: CH-053-547
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный обеденный стол для кухни. Круглая столешница с рисунком белого мрамора выполнена из МДФ - прочного, экологически безопасного материала, который устойчив к перепадам температур и повышенной влажности. Поверхность столешницы декорирована рисунком белого мрамора, который идеально сочетается с металлическими ножками в цвете хром. Защитные подпятники на ножках предотвращают порчу напольного покрытия.

2 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 110*110*6.5
2короб: 78*77*9
Вес брутто:
1короб: 12,200
2короб: 7,000
Объем:
1короб: 0,08
2короб: 0,05

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес16,800 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Каркасметалл мдф
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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