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Настоящее фото товара Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные
26 оценок
16 99020
20 990 ₽
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Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные - фото 1Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные - фото 2Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные - фото 3Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные - фото 4
Распродажа

Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные

Артикул: CH-053-547
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес16.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес16.8 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый, черный
  • Каркасметалл, МДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки65 мм
  • Глубина упаковки1100 мм
  • Вес упаковки19.2 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики1100
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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