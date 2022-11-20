Характеристики товара
Описание
Лаконичный обеденный стол для кухни. Круглая столешница с рисунком белого мрамора выполнена из МДФ - прочного, экологически безопасного материала, который устойчив к перепадам температур и повышенной влажности. Поверхность столешницы декорирована рисунком белого мрамора, который идеально сочетается с металлическими ножками в цвете хром. Защитные подпятники на ножках предотвращают порчу напольного покрытия.
2 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 110*110*6.5
2короб: 78*77*9
Вес брутто:
1короб: 12,200
2короб: 7,000
Объем:
1короб: 0,08
2короб: 0,05
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота760 мм
- Вес16,800 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Каркасметалл мдф
- Материал столешницыМДФ
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай