Характеристики товара
Основные характеристики
- Толщина столешницы1 мм
- Вес0.01 кг
- Материал столешницыстекло
- Цветпрозрачный
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