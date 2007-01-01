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Настоящее фото товара Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото
26 оценок
18 49025
24 490 ₽
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Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото - фото 1Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото - фото 2Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото - фото 3Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото - фото 4Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото - фото 5
Распродажа

Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото

Артикул: CH-036-877
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1000 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Дакота 100*100 столешница белый мрамор ножки золото

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес16.8 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки65 мм
  • Глубина упаковки1100 мм
  • Вес упаковки19.2 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики1100
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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