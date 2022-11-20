Характеристики товара
Основные характеристики
- Толщина столешницы1.8 мм
- Вес0.01 кг
- Материал столешницыМДФ
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стол пластиковый обеденный Maestrale 90
Стул Флекс велюр светло-бежевый белые ножки
Диван Riga Lux
Стол Лофт Эгоист
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Кресло Melody, флок фиолетовый
Декоративная статуэтка Великий Гэтсби - Леди в золотом 24 см
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim