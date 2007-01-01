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Стул Aegis, серый

Артикул: CH-069-232
15 оценок
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Фотография товара Стул Aegis серый, пластик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул сочетает в эргономичный дизайн и лаконичные формы, которые идеально впишутся в любой стиль интерьера, а прочность материала, из которого они изготовлены, позволит эксплуатировать их в любую погоду. Эргономичная и эластичная спинка позволяет много времени проводить за столом, не испытывая дискомфорта.

Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность.

Стулья штабелируются, что значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена защитная силиконовая накладка, которая обеспечивает бережное штабелирование без повреждений.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки760 мм
  • Материалпластик, полипропилен
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.26 м3

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Стул Aegis, серый
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