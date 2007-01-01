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Стул Опатовац, бежевый, черный каркас - фото 1Стул Опатовац, бежевый, черный каркас - фото 2

Стул Опатовац, бежевый, черный каркас

Артикул: CH-073-629
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Конструкция сборно-разборная, с мягким сиденьем. Стул собирается из боковых комбинатов, царг, спинки на винтовые стяжки, сиденье крепится при сборке стула. Фурнитура скрытая.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Материалткань, МДФ, пенополиуретан
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки585 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки6 кг

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