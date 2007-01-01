Характеристики товара
Описание
Конструкция сборно-разборная, с мягким сиденьем. Стул собирается из боковых комбинатов, царг, спинки на винтовые стяжки, сиденье крепится при сборке стула. Фурнитура скрытая.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина550 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Материалткань, МДФ, пенополиуретан
- Материал каркасабук
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки585 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки6 кг