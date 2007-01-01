Характеристики товара
Описание
Эта лаконичная модель прекрасно подойдет для обеденной зоны. Стул, изготовленный из металла, эффектно смотрится в современном интерьере. Удобная высокая спинка с горизонтальными прутьями и мягкое сиденье обеспечивают комфорт. Каркас стула выполнен из металла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина490 мм
- Высота875 мм
- Ширина сиденья350 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет