Настоящее фото товара Стул Вэйв, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вэйв, черный
5 оценок
1 890
Стул Вэйв, черный - фото 1Стул Вэйв, черный - фото 2Стул Вэйв, черный - фото 3

Стул Вэйв, черный

Артикул: CH-069-563
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья350 мм
Все характеристики
Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Эта лаконичная модель прекрасно подойдет для обеденной зоны. Стул, изготовленный из металла, эффектно смотрится в современном интерьере. Удобная высокая спинка с горизонтальными прутьями и мягкое сиденье обеспечивают комфорт. Каркас стула выполнен из металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул Вэйв, черный
Стул Вэйв, черный
1 890
В корзине

