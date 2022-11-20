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Стул Verdani

Артикул: CH-049-791
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Функциональная модель, дизайн которой построен на контрасте форм и материалов. Основание — рама из металла, напоминающая форму салазок. Она придаёт зрительную легкость и выразительность всей архитектуре стула, привлекает внимание оригинальным внешним видом. Наличие подпятников предохраняющих от царапания пола. Форму спинки и сиденья образуют прямоугольники с чуть плавными углами. Этот штрих усиливает эргономику предмета, делая его максимально удобным и безопасным.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота910 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка, ткань
  • Цветсерый

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