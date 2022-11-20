Характеристики товара
Описание
Функциональная модель, дизайн которой построен на контрасте форм и материалов. Основание — рама из металла, напоминающая форму салазок. Она придаёт зрительную легкость и выразительность всей архитектуре стула, привлекает внимание оригинальным внешним видом. Наличие подпятников предохраняющих от царапания пола. Форму спинки и сиденья образуют прямоугольники с чуть плавными углами. Этот штрих усиливает эргономику предмета, делая его максимально удобным и безопасным.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина630 мм
- Высота910 мм
- Вес5.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка, ткань
- Цветсерый