Характеристики товара
Описание
Металлический каркас повторяет форму сиденья, не выбиваясь из единого стиля, конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг.
Стул TEXAS подойдёт для обустройства кафе или дома, позволит удобно расположиться в гостиной, кухне или столовой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина490 мм
- Высота830 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Габариты упаковки для логистики680
- Изделия стопируютсяНет