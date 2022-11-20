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Стул Texas, экокожа, коричневый

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Характеристики товара

Описание

Простая и стильная модель кухонного стула TEXAS подходит под различные интерьерные решения.
Поддерживающая спинка и сиденье изготовлены из экокожи. Данный материал не только приятен на ощупь, но также лёгок в уходе и долговечен. Дополнительно украшает модель декоративная стяжка на сиденье.
Металлический каркас повторяет форму сиденья, не выбиваясь из единого стиля, конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг.
Стул TEXAS подойдёт для обустройства кафе или дома, позволит удобно расположиться в гостиной, кухне или столовой.

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки14 кг

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