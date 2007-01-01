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Настоящее фото товара Стул Texas, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Texas, экокожа, коричневый
26 оценок
9 49044
16 690 ₽
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Стул Texas, экокожа, коричневый - фото 1Стул Texas, экокожа, коричневый - фото 2Стул Texas, экокожа, коричневый - фото 3Стул Texas, экокожа, коричневый - фото 4Стул Texas, экокожа, коричневый - фото 5Стул Texas, экокожа, коричневый - фото 6Стул Texas, экокожа, коричневый - фото 7
Распродажа

Стул Texas, экокожа, коричневый

Артикул: CH-030-394
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота830 мм
  • Вес6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Металлический каркас повторяет форму сиденья, не выбиваясь из единого стиля, конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг.

Стул TEXAS подойдёт для обустройства кафе или дома, позволит удобно расположиться в гостиной, кухне или столовой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота830 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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