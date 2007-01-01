Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Вэйв М, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вэйв М, черный
2 490
Стул Вэйв М, черный - фото 1

Стул Вэйв М, черный

Артикул: CH-069-558
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья350 мм
Все характеристики
Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Мягкая вставка на спинке дополняет изящный дизайн стула, что позволяет ему сочетаться с разными интерьерами. Подходит как для домашнего использования, так и для мест общественного питания. Каркас стула выполнен из металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

