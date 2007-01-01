Характеристики товара
Описание
Мягкая вставка на спинке дополняет изящный дизайн стула, что позволяет ему сочетаться с разными интерьерами. Подходит как для домашнего использования, так и для мест общественного питания. Каркас стула выполнен из металла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина490 мм
- Высота875 мм
- Ширина сиденья350 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет