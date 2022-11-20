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Стул Ronda, микровелюр, бук, серый

Артикул: CH-051-278
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Обивкамикровелюр Domiart Aura 12 Stone
  • Материал ножекбук
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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