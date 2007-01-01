Характеристики товара
Описание
Стул выполнен полностью из прочного экологичного пластика. Уникальное сочетание тонких линий элементов спинки, подлокотников и ножек, предоставляет возможность универсального решения для жилых помещений, баров, кафе, ресторанов и отелей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Глубина560 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья405 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес4.3 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки990 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки5.8 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяДа