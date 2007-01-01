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Настоящее фото товара Стул Мастерс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мастерс, белый
26 оценок
3 59056
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Мастерс, белый

Артикул: CH-010-246
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья405 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул выполнен полностью из прочного экологичного пластика. Уникальное сочетание тонких линий элементов спинки, подлокотников и ножек, предоставляет возможность универсального решения для жилых помещений, баров, кафе, ресторанов и отелей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья405 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки990 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки5.8 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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