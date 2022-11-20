Характеристики товара
Описание
Материал: древесина хвойных пород
Каркас: сталь 1,2 мм
Стулья стопируются в стопки, максимальное количество в стопке до 10шт
Производство Россия
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина440 мм
- Глубина460 мм
Материал: древесина хвойных пород
Каркас: сталь 1,2 мм
Стулья стопируются в стопки, максимальное количество в стопке до 10шт
Производство Россия
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Куверт Журавинка на 3 прибора
Стул уличный из реек сосны, темный
Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Альбан Капитоне М
Винтажное барбер кресло 33
Стол Лидер 2, 2700x900
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная