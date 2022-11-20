Товар в корзине. Перейти
Стул уличный Анри - фото 1Стул уличный Анри - фото 2Стул уличный Анри - фото 3Стул уличный Анри - фото 4Стул уличный Анри - фото 5

Стул уличный Анри

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул уличный Фотон
Стул уличный Фотон
Следующий Скамья Вета 1
Стул уличный Фотон

Характеристики товара

Описание

Материал: древесина хвойных пород

Каркас: сталь 1,2 мм

Стулья стопируются в стопки, максимальное количество в стопке до 10шт

Производство Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина460 мм

Варианты покрытия

Стул уличный Анри - покрытие в цвете ВенгеВенге
Стул уличный Анри - покрытие в цвете Светлый орехСветлый орех
Стул уличный Анри - покрытие в цвете Темный орехТемный орех

Популярные варианты обивки

Стул уличный Анри - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул уличный Анри - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул уличный Анри - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул уличный Анри - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул уличный Анри - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул уличный Анри - обивка в цвете WhiteWhite
Стул уличный Анри - обивка в цвете 1818
Стул уличный Анри - обивка в цвете blackblack
Смотреть полный каталог обивок

Выполненные заказы

Стулья Лофт: стул уличный Анри и стул уличный из реек сосны
Стулья Лофт: стул уличный Анри и стул уличный из реек сосныСтулья Лофт: стул уличный Анри и стул уличный из реек сосныСтулья Лофт: стул уличный Анри и стул уличный из реек сосны
Подробнее о заказе

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул уличный из реек сосны, темныйНастоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
6

Стул уличный из реек сосны, темный

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
15

Стул Кьявари Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 3 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
150
Оптовая цена
5

Куверт Журавинка на 3 прибора

Стул уличный из реек сосны, темныйНастоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
6

Стул уличный из реек сосны, темный

Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя коронаНастоящее фото товара Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39013
4 990 ₽
8

Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Стул Альбан Капитоне МНастоящее фото товара Стул Альбан Капитоне М, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
14

Стул Альбан Капитоне М

Винтажное барбер кресло 33Настоящее фото товара Винтажное барбер кресло 33, произведённого компанией ChiedoCover
104 090
Оптовая цена
5

Винтажное барбер кресло 33

Стол Лидер 2, 2700x900Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0908
5 490 ₽
10

Стол Лидер 2, 2700x900

Другие товары из разделаподборки
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Рок синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
9

Стул Рок синий

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 53 шт.
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
7

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

Стул складной Торни, синийНастоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
13

Стул складной Торни, синий

Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная