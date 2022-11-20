Чехол на табурет, без поролона, серый

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Чехол на табурет, без поролона, серый

4.8
590 ₽
ЗаказатьКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый
Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый
Следующий Чехол на табурет, без поролона, бежевый
Чехол на табурет, без поролона, бежевый

Характеристики товара

Описание

Чехол на круглый табурет выполнен из плотной и мягкой ткани - велюр. Максимальный диаметр - 33 см. Без уплотнителя. Фиксируется с помощью резинки вшитой в нижнюю часть сиденья.

Чехол можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр330 мм
  • Материалвелюр
  • Цветсерый

С этим товаром покупают

Кресло ХукерНастоящее фото товара Кресло Хукер, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
8

Кресло Хукер

Настоящее фото товара Стол THONET, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена
11

Стол THONET

Настоящее фото товара Стол VULCANO, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Стол VULCANO

Стол SADLERНастоящее фото товара Стол SADLER, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
7

Стол SADLER

Стол KASSELНастоящее фото товара Стол KASSEL, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена
6

Стол KASSEL

Настоящее фото товара Стол FRONDO, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена
9

Стол FRONDO

Стол ARNOНастоящее фото товара Стол ARNO, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
12

Стол ARNO

Настоящее фото товара Кофейный стол BOMBAY, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
10

Кофейный стол BOMBAY

Стол с плиткой из гевеиНастоящее фото товара Стол с плиткой из гевеи, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена
6

Стол с плиткой из гевеи

Диван лофт Форвард, фиолетовыйНастоящее фото товара Диван лофт Форвард, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
6

Диван лофт Форвард, фиолетовый

Другие товары из раздела

Чехол на табурет, без поролона, бордовыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
5

Чехол на табурет, без поролона, бордовый

Чехол на табурет, без поролона, желтыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
5

Чехол на табурет, без поролона, желтый

Чехол на табурет, без поролона, коричневыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
13

Чехол на табурет, без поролона, коричневый

Чехол на табурет, без поролона, оливковыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
12

Чехол на табурет, без поролона, оливковый