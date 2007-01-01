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Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол на табурет, без поролона, серый
36 оценок
690
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Чехол на табурет, без поролона, серый

Артикул: CH-018-641
36 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр330 мм
  • Материалвелюр
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля табуретов
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Чехол на круглый табурет. Без уплотнителя. Фиксируется с помощью резинки вшитой в нижнюю часть сиденья.

Чехол можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр330 мм
  • Материалвелюр
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля табуретов
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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