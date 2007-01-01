Характеристики товара
Описание
Табурет Espace стильное дополнение вашего интерьера- привносит нотку современности в любое пространство, будь то стильный офис или уютный домашний интерьер. Его яркие цвета - от чистого белого до ярко-оранжевого - могут подчеркнуть вашу индивидуальность и стиль, добавляя ярких акцентов в общую картину.
Табурет выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 120 кг.
Табуреты ESPACE – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ.
Это значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена защитная силиконовая накладка, которая обеспечивает бережное штабелирование без повреждений.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.
Варианты расцветки: белый, черный, серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина320 мм
- Глубина450 мм
- Высота550 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия