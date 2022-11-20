Характеристики товара
Описание
Плетение из полиэстера Прочный алюминиевый каркас, выдерживающий до 200 кг Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты мебели от дождя и солнца Съемные чехлы серого цвета Алюминиевое основание ножек Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе
Основные характеристики
- Ширина570
- Глубина620
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьяполиэстер
- Высота800