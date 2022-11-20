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          Фотография Стул Бордо от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Бордо

          4.6
          Оптовая цена
          от 15 290 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Стул Бордо
          Стул Бордо
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          Характеристики товара

          Описание

          Плетение из полиэстера Прочный алюминиевый каркас, выдерживающий до 200 кг Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты мебели от дождя и солнца Съемные чехлы серого цвета Алюминиевое основание ножек Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе
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          Основные характеристики

          • Ширина570
          • Глубина620
          • Материал каркасаалюминий
          • Материал сиденьяполиэстер
          • Высота800

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