Характеристики товара
Описание
Материал: древесина хвойных пород
Каркас: сталь, 1,2 мм
Производство Россия
Материал: древесина хвойных пород
Каркас: сталь, 1,2 мм
Производство Россия
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