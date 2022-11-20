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Стул уличный Фотон

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Кресло складно CAVALESE, черный

Характеристики товара

Описание

Материал: древесина хвойных пород

Каркас: сталь, 1,2 мм

Производство Россия

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Варианты покрытия

Стул уличный Фотон - покрытие в цвете ВенгеВенге
Стул уличный Фотон - покрытие в цвете Светлый орехСветлый орех
Стул уличный Фотон - покрытие в цвете Темный орехТемный орех

Популярные варианты обивки

Стул уличный Фотон - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул уличный Фотон - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул уличный Фотон - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул уличный Фотон - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул уличный Фотон - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул уличный Фотон - обивка в цвете WhiteWhite
Стул уличный Фотон - обивка в цвете 1818
Стул уличный Фотон - обивка в цвете blackblack
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Выполненные заказы

Стул уличный Фотон, каркас-сталь, цвет каркаса-тёмный
Стул уличный Фотон, каркас-сталь, цвет каркаса-тёмныйСтул уличный Фотон, каркас-сталь, цвет каркаса-тёмныйСтул уличный Фотон, каркас-сталь, цвет каркаса-тёмный
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