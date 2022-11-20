Характеристики товара
Описание
Материал: журавинка
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Материал: журавинка
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 7
Стул Lancelot, зеленый
Стул Lancelot, синий
Стул Huan II, синий
Подвесной светильник Nostalgia №1
Подвесной светильник Nostalgia №2
Композиция на стол Purple
Композиция на стол Blue