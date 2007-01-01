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Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
36 оценок
11 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый - фото 1Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый - фото 2Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый - фото 3Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый - фото 4Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

Артикул: CH-000-437
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Нагрузка: до 150 кг

Материал: поликарбонат


Габариты для логистики (дх):
Упакованы по 6 шт в коробку.
Размер коробки - 84х57х102 см., 33 кг., 0.49 м3.


Габариты для логистики (бл):
Упакованы по 5 шт в коробку.
Габариты коробки 75*55*112 см.
Вес стула 5 кг.


Габариты для логистики (склад):

Упакованы по 5 шт в коробку.
Габариты коробки 75*55*112 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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