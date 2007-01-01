Характеристики товара
Описание
Нагрузка: до 150 кг
Материал: поликарбонат
Габариты для логистики (дх):
Упакованы по 6 шт в коробку.
Размер коробки - 84х57х102 см., 33 кг., 0.49 м3.
Габариты для логистики (бл):
Упакованы по 5 шт в коробку.
Габариты коробки 75*55*112 см.
Вес стула 5 кг.
Габариты для логистики (склад):
Упакованы по 5 шт в коробку.
Габариты коробки 75*55*112 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина570 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет