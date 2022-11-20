Характеристики товара
Описание
Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный
Основные характеристики
- Высота775 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Ширина720 мм
- Глубина630 мм
- Вес6.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяротанг
Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный
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