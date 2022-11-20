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Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый - фото 1Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый - фото 2Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый - фото 3Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый - фото 4Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый - фото 5Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый - фото 6

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

5 оценок
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Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Материалпластик
  • Цветсерый

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