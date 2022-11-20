Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Материалпластик
- Цветсерый
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
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Стул Вилла, белая рогожка