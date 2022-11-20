СТУЛ EAMES M БИРЮЗОВЫЙ

14 оценок

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СТУЛ EAMES M БИРЮЗОВЫЙ

4.6
2 990 ₽
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Стул Эдвин экокожа черный
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СТУЛ EAMES M ГОРЧИЧНЫЙ

Характеристики товара

Описание

Сиденье стула Eames M выполнено из литого высокопрочного пластика, который всегда выглядит безупречно без особенного ухода. Формованное сиденье стула Eames M обеспечивает сидящему высокую степень комфорта. Каркас выполнен из стальной проволоки диаметром 8 и 5 мм. Каркас окрашивается порошковой краской в один из 5 цветов на выбор. Ножки оснащены резиновыми подпятниками. Поставляются в разобранном виде.

Упаковка 4 шт
Вес брутто: 19,5 кг
Габариты упаковки 600х700х700 мм

Материал: Пластик
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасасталь
  • Вес4.2 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота840 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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