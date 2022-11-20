Характеристики товара
Описание
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
Основные характеристики
- Материалспандекс
- Плотность300 г/м²
- ДетскоеНет
- Вид чехладля стульев
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
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