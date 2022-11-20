Товар в корзине. Перейти
Чехол на стул 52 - фото 1Чехол на стул 52 - фото 2Чехол на стул 52 - фото 3Чехол на стул 52 - фото 4Чехол на стул 52 - фото 5Чехол на стул 52 - фото 6Чехол на стул 52 - фото 7

Чехол на стул 52

Артикул: CH-005-380
50 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол на стул 01
Чехол на стул 01
Следующий Чехол 42, бежевый
Чехол на стул 01

Характеристики товара

Описание

Цвет чехла может быть любым

+15% к цене при пошиве по размерам заказчика

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалспандекс
  • Плотность300 г/м²
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля стульев
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты ткани

Чехол на стул 52 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 1000-0001000-000
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Чехол на стул 52 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Чехол на стул 52 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Чехол на стул 01Настоящее фото товара Чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол на стул 01

49
Чехол 02, розовато-серыйНастоящее фото товара Чехол 02, розовато-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол 02, розовато-серый

45
Чехол 33Настоящее фото товара Чехол 33, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол 33

41
Чехол 02, спандекс, оранжевыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол 02, спандекс, оранжевый

33
Чехол Е07 на стул Eames, желтыйНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 338

Чехол Е07 на стул Eames, желтый

36
Чехол Е06 на стул Eames, фисташковыйНастоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 285

Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый

40
Чехол для стола 03, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол для стола 03, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Чехол для стола 03, фиолетовый

47
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленыйНастоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 194

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленый

36
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная розаНастоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 511

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза

38
Чехол на растущий стул, серыйНастоящее фото товара Чехол на растущий стул, серый, произведённого компанией ChiedoCover
894

Чехол на растущий стул, серый

41

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножкиНастоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69030
6 690 ₽Оптовая цена

Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки

38
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Sunshine №3, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Подвесной светильник Sunshine №3

32
В наличии 12 шт.
Распродажа
Стул Бон экокожа, белыйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Бон экокожа, белый

61
В наличии 272 шт.
Распродажа
Стул Валенсия печворк черно-белыйНастоящее фото товара Стул Валенсия печворк черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99030
7 090 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия печворк черно-белый

76
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Remi, античный графит велюрНастоящее фото товара Стул Remi, античный графит велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2909
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Remi, античный графит велюр

100
В наличии 1 шт.
Кресло Андреа, красныйНастоящее фото товара Кресло Андреа, красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло Андреа, красный

58
В наличии 1 шт.
Стул Дарио, бежевый Настоящее фото товара Стул Дарио, бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Дарио, бежевый

51
В наличии 38 шт.
Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый

36
В наличии 30 шт.
Стул Калатея, слоновая костьНастоящее фото товара Стул Калатея, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Стул Калатея, слоновая кость

40
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Самба, экокожа черная, гальваникаНастоящее фото товара Стул Самба, экокожа черная, гальваника, произведённого компанией ChiedoCover
5 6906
5 990 ₽

Стул Самба, экокожа черная, гальваника

8
В наличии 70 шт.

Другие товары из раздела чехлы для стульев

Хит
Чехол 41, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 41, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол 41, журавинка

42
Новогодний колпак 01Настоящее фото товара Новогодний колпак 01, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена

Новогодний колпак 01

39
Распродажа
Чехол 42, габардин бежевыйНастоящее фото товара Чехол 42, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69023
890 ₽

Чехол 42, габардин бежевый

47
В наличии 17 шт.
Чехол 08, спандекс коричневыйНастоящее фото товара Чехол 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 08, спандекс коричневый

50
Чехол 41, габардин белый Настоящее фото товара Чехол 41, габардин белый , произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 41, габардин белый

45
Чехол 27Настоящее фото товара Чехол 27, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Чехол 27

32
Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковыйНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый

44
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, горчичныйНастоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 511

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, горчичный

36
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, коричневыйНастоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 511

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, коричневый

47
Чехол на табурет уплотненный, желтыйНастоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, желтый

49

Товар в корзине

Чехол на стул 52
Чехол на стул 52
от 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножкиНастоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69030
6 690 ₽Оптовая цена

Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки

38
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Sunshine №3, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Подвесной светильник Sunshine №3

32
В наличии 12 шт.
Распродажа
Стул Бон экокожа, белыйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Бон экокожа, белый

61
В наличии 272 шт.
Распродажа
Стул Валенсия печворк черно-белыйНастоящее фото товара Стул Валенсия печворк черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99030
7 090 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия печворк черно-белый

76
В наличии 1 шт.