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Стул Plast 1 light blue, black

Артикул: CH-036-055
32 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Вес16 кг
  • Объем0.134 л
  • Материал ножекПластик
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

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