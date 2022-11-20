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Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный

Артикул: CH-053-370
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1290/1370 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья530/610 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркаснемонолитный, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, черный

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