Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина720 мм
- Высота1290/1370 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья530/610 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркаснемонолитный, металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный, черный
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