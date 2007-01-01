Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный
7 оценок
22 280
Товар в корзине. Перейти
Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный - фото 1Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный - фото 2Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный - фото 3Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный - фото 4Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный - фото 5Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный - фото 6

Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный

Артикул: CH-053-370
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1290/1370 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1290/1370 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья530 мм
  • Вес22 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки25.50 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Декстер травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Декстер травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от10 19061
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло Декстер травяной

26
  • оранжевый
  • зеленый
  • бежевый, черный
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Мини - Кресло МК24, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини - Кресло МК24, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 49022
28 490 ₽

Мини - Кресло МК24, оливковый

41
Фотография товара Кресло Лора орех, фиолетовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора орех, фиолетовое

33
Фотография товара Кресло Лора беленый дуб, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора беленый дуб, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора беленый дуб, серое

37
Фотография товара Кресло Кэнди велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр серый

26
  • серый
  • розовый
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 15 шт.В пути 24 шт.
Фотография товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло офисное Амон, ПЛ PU

11
Фотография товара Кресло Victory MG-016, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Victory MG-016, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Кресло Victory MG-016, черный

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло College H-8766L-1/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Brown

8
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от48 29023
62 390 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН коричневый

26
  • белый, черный
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 70 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Кэйт, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Кэйт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 69043
16 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Кэйт, серый

26
  • бежевый
  • серый

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Ball green, gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ball green, gold, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Стул Ball green, gold

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, кожа, бежевый, черный

10
Фотография товара Стул деревянный Корсо без подлокотников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Корсо без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
22 290

Стул деревянный Корсо без подлокотников

12
В наличии 60 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Квик, рогожка Плей линен, ножки металл Рал 9003 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Квик, рогожка Плей линен, ножки металл Рал 9003, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стул Квик, рогожка Плей линен, ножки металл Рал 9003

7
  • серый
  • белый, светло-коричневый
  • бежевый
  • голубой
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Кросс конус, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Элис Кросс конус, синий

13
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Марк, велюр Велютто 26, опора с выступом, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, велюр Велютто 26, опора с выступом, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Марк, велюр Велютто 26, опора с выступом, черный муар

11
Настоящее фото товара Стул Лило, велюр Нео 16, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лило, велюр Нео 16

12
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, серый, хром

11
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул барный Asti Экокожа Кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Экокожа Кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Asti Экокожа Кремовый

8
В наличии 173 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, серый/ клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, серый/ клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, серый/ клетка

92

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло со стальной структурой A125 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло со стальной структурой A125, произведённого компанией ChiedoCover
от202 490
Оптовая цена

Кресло со стальной структурой A125

40
Фотография товара Кресло Даллас на вращающейся основе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Даллас на вращающейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от20 890
Оптовая цена

Кресло Даллас на вращающейся основе

37
Фотография товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый

15
  • черный
  • серый
В наличии 64 шт.
Фотография товара Кресло Rocky, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rocky, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от67 290
Оптовая цена

Кресло Rocky, терракотовый

9
Фотография товара Кресло Drift, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Drift, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Drift, розовое

8
Фотография товара Кресло конференц Play CF grey черный пластик, серая ткань, серая сидушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Play CF grey черный пластик, серая ткань, серая сидушка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло конференц Play CF grey черный пластик, серая ткань, серая сидушка

13
  • черный
  • серый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Mare Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mare Green, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Кресло Mare Green

13
Распродажа
Фотография товара Кресло Hug, латте, экокожа, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hug, латте, экокожа, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
60 39020
74 990 ₽

Кресло Hug, латте, экокожа, шенилл

9
  • темно-серый
  • серый
  • бежевый
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Кресло Флинт, раскладное, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
58 190

Кресло Флинт, раскладное, капучино

14
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В пути 344 шт.
Фотография товара Кресло Дирт Лайт, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дирт Лайт, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Кресло Дирт Лайт, хром, черный

8
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный
Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный
от 22 280
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Ball green, gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ball green, gold, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Стул Ball green, gold

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, кожа, бежевый, черный

10
Фотография товара Стул деревянный Корсо без подлокотников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Корсо без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
22 290

Стул деревянный Корсо без подлокотников

12
В наличии 60 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Квик, рогожка Плей линен, ножки металл Рал 9003 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Квик, рогожка Плей линен, ножки металл Рал 9003, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стул Квик, рогожка Плей линен, ножки металл Рал 9003

7
  • серый
  • белый, светло-коричневый
  • бежевый
  • голубой
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности