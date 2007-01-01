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Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Kolson, кремовый
13 оценок
16 190
Товар в корзине. Перейти
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Компьютерное кресло Kolson, кремовый

Артикул: CH-051-254
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1140 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 70 - 80 см. Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Ширина - 64; Глубина - 68; Высота - 114; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 48; Высота спинки - 69 - 74; Высота максимальная - 124;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1140 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес16.3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серебряный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки585 мм
  • Вес упаковки16.30 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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