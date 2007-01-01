Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Frame, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Frame
39 оценок
3 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло Frame - фото 1Кресло Frame - фото 2Кресло Frame - фото 3Кресло Frame - фото 4Кресло Frame - фото 5Кресло Frame - фото 6Кресло Frame - фото 7Кресло Frame - фото 8Кресло Frame - фото 9Кресло Frame - фото 10

Кресло Frame

Артикул: CH-002-317
39 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Камила
Фотография товара Кресло Камила от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Изо G
Фотография товара Кресло Изо G от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота: 1010-1140 мм

Ширина: 620 мм

Глубина: 590 мм

Высота до сидения: 490-620 мм

Производство - Россия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Long TM, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Кресло Long TM, экокожа черная

32
В наличии 38 шт.
Фотография товара Кресло K-37, черная кожа, красные вставки, газлифт 3кл, игровое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло K-37, черная кожа, красные вставки, газлифт 3кл, игровое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло K-37, черная кожа, красные вставки, газлифт 3кл, игровое

15
В наличии 35 шт.
Фотография товара Кресло College H-966L-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло College H-966L-1/Black

7
Фотография товара Кресло Miller YX-300 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Miller YX-300, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Кресло Miller YX-300

6
Фотография товара Кресло Глория, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Глория, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Кресло Глория, пластик

7
Фотография товара Кресло Bimbl Нептун, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bimbl Нептун, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Кресло Bimbl Нептун, хром

11
Фотография товара Кресло Abstract, белый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Abstract, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Кресло Abstract, белый, хром

13
Фотография товара Кресло Caifen В, черный, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Caifen В, черный, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Кресло Caifen В, черный, мокко

11
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 59015
9 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolin black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolin black, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Компьютерное кресло Kolin black

14
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4909
4 890 ₽

Стол Лидер 2

458
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Стол Master 3 black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Master 3 black, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Стол Master 3 black

39
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Офисное кресло Nitro, пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Nitro, пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Офисное кресло Nitro, пластик черный

34
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, синий

26
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик

26
Фотография товара Кресло Колд, красный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, красный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, красный матовый

5
В наличии 56 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Tomar коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Tomar коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от19 7905
20 790 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Tomar коричневое

39
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный

26
Фотография товара Компьютерное кресло Konfi, темно-серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, темно-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi, темно-серое

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный

10
Настоящее фото товара Кресло Бибионе 2П, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Кресло Бибионе 2П

10
Настоящее фото товара Кресло Престиж, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Кресло Престиж, белый

14
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт фиолетовый

9
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Пичч чёрный / оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / оранжевый

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Caifen Trio В, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Caifen Trio В, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Caifen Trio В, черный

10
Фотография товара Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный

7

Товар в корзине

Кресло Frame
Кресло Frame
от 3 790
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4909
4 890 ₽

Стол Лидер 2

458
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Стол Master 3 black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Master 3 black, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Стол Master 3 black

39
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лофт-2

47

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности