Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина510 мм
- Глубина500 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
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