Характеристики товара
Описание
Небольшое директорское кресло Фест выделяется своими качествами среди остальных! Широкая спинка и глубокое сиденье обеспечат удобную посадку человеку с любым ростом и массой. Высокие пластиковые подлокотники способствуют комфортному нахождению в кресле в течение всего рабочего дня. Кресло стоит на пластиковой крестовине, максимальная нагрузка которой 120 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина720 мм
- Высота920/1020 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
Параметры упаковки
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки280 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет