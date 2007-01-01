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Настоящее фото товара Компьютерное кресло Trizor, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Trizor, белый
6 оценок
5 990
Товар в корзине. Перейти
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Компьютерное кресло Trizor, белый

Артикул: CH-051-256
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота690 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Ширина - 53; Глубина - 53; Высота - 69; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 36; Высота сиденья - 38; Высота спинки - 32; Высота максимальная - 81;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота690 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Вес6.15 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный, серебряный
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Вес упаковки6.15 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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