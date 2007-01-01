Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина530 мм
- Высота690 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Высота до сиденья380 мм
- Вес6.15 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный, серебряный
- Обивкаискусственная кожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки540 мм
- Вес упаковки6.15 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет