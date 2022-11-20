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Стул Лари МРД

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Характеристики товара

Описание

Стул Лари/МРД имеет гнутоклееное основание с мягкой основой. Обивка может быть любой, на выбор заказчика. Каркас стула изготовлен из металлической редуцированной трубы. Каркас стула может быть окрашен порошковой краской в 8 стандартных цветов или декорирован методом сублимации в 7 текстур дерева. Все стулья серии МРД оснащены пластиковыми подпятниками.

Материал ножек: сталь

Высота: 800 мм

Глубина: 530 мм

Ширина: 440 мм

Высота до сиденья: 460 мм


Упаковка 2 шт
Вес брутто: 15 кг
Габариты упаковки 480х680х970

Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Стул Лари МРД - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Лари МРД - обивка в цвете 0909
Стул Лари МРД - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Лари МРД - обивка в цвете LilacLilac
Стул Лари МРД - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Лари МРД - обивка в цвете CreamCream
Стул Лари МРД - обивка в цвете 666666
Стул Лари МРД - обивка в цвете 0404
Стул Лари МРД - обивка в цвете ecruecru
Стул Лари МРД - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Лари МРД - обивка в цвете 1414
Стул Лари МРД - обивка в цвете 88
Стул Лари МРД - обивка в цвете 4141
Стул Лари МРД - обивка в цвете 2626
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