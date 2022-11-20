Характеристики товара
Описание
Стул Лари/МРД имеет гнутоклееное основание с мягкой основой. Обивка может быть любой, на выбор заказчика. Каркас стула изготовлен из металлической редуцированной трубы. Каркас стула может быть окрашен порошковой краской в 8 стандартных цветов или декорирован методом сублимации в 7 текстур дерева. Все стулья серии МРД оснащены пластиковыми подпятниками.
Материал ножек: сталь
Высота: 800 мм
Глубина: 530 мм
Ширина: 440 мм
Высота до сиденья: 460 мм
Упаковка 2 шт
Вес брутто: 15 кг
Габариты упаковки 480х680х970
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия