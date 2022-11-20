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Стул Америго, прозрачный

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Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка из высококачественного пластика ABS, сидение и ножки бук.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина545 мм
  • Длина565 мм
  • Вес10.8 кг
  • Размер упаковки2шт/1кор см

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