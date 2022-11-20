Товар в корзине. Перейти
​Стул Zig Zag, розовый - фото 1​Стул Zig Zag, розовый - фото 2​Стул Zig Zag, розовый - фото 3​Стул Zig Zag, розовый - фото 4​Стул Zig Zag, розовый - фото 5

​Стул Zig Zag, розовый

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол письменный Бордо, белый
Стол письменный Бордо, белый
Следующий Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ)
Стол письменный Бордо, белый

Характеристики товара

Описание

Материал ножек: металл
Материал каркаса: пластик

Размер упаковки: 44*48*45 см.
Требуется сборка.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина435 мм
  • Глубина460 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Цветчерный

Похожие товары

Стул Наполеон Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5905
4 790 ₽
133Хит

Стул Наполеон Белый, деревянный

Стул Наполеон Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
129Хит

Стул Наполеон Серебро, деревянный

Стул Наполеон Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 7905
4 990 ₽Оптовая цена
80Хит

Стул Наполеон Черный, деревянный

Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
121Хит

Стул Кьявари Золото, деревянный

Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
10

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Стул Кьявари Красное дерево, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 5905
4 790 ₽Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
80Хит

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
9

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
13

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепонеНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
14

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

С этим товаром покупают
Чехол 02Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
7

Чехол 02

Чехол 50Настоящее фото товара Чехол 50, произведённого компанией ChiedoCover
от790
11

Чехол 50

Чехол 64Настоящее фото товара Чехол 64, произведённого компанией ChiedoCover
от890
9

Чехол 64

Чехол 05Настоящее фото товара Чехол 05, произведённого компанией ChiedoCover
от850
10

Чехол 05

Настоящее фото товара Чехол 60 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от750
15

Чехол 60 из плотного спандекса

Чехол 46, красный кирпичНастоящее фото товара Чехол 46, красный кирпич, произведённого компанией ChiedoCover
от450
6

Чехол 46, красный кирпич

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синийНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от450
9

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий

Другие товары из разделаофисная мебель
Стул PULL (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул PULL (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
14

Стул PULL (НА ПРУТКЕ)

Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена
8

Диван Торонто

Диван ОскарНастоящее фото товара Диван Оскар, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена
14

Диван Оскар

Стул офисный Simona розовыйНастоящее фото товара Стул офисный Simona розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99037
24 990 ₽Оптовая цена
6

Стул офисный Simona розовый

В наличии 81 шт.
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)