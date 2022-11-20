Характеристики товара
Описание
Материал ножек: металл
Материал каркаса: пластик
Размер упаковки: 44*48*45 см.
Требуется сборка.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Ширина435 мм
- Глубина460 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Цветчерный
Материал ножек: металл
Материал каркаса: пластик
Размер упаковки: 44*48*45 см.
Требуется сборка.
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне