Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина420 мм
- Вес4.9 кг
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Марокко
Подвесной светильник Globo №1
Подвесной светильник Globo №2
Стул Такер, темно-синий
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки
Стул Spoon горчичный