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Стул Тоскана

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Характеристики товара

Описание

Стул “Тоскана” – красивый и эстетически выверенный стул для дома и офиса.Стул “Тоскана” разработан на базе модели “Аура”.Стулья “Тоскана” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).

Объемное стеганое сиденье с утяжкой придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка и вогнутая спинка обеспечивают комфорт.Сиденье стула изготовлено из гнутоклееной фанеры и обтянуто тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана различной толщины.

Основание – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø32 мм с утонением.

Максимальная нагрузка: на металлокаркас – до 100 кг.

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота спинки430 мм
  • Ширина515 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья515 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес6,50 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка100 кг

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