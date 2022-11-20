Характеристики товара
Описание
Стул “Тоскана” – красивый и эстетически выверенный стул для дома и офиса.Стул “Тоскана” разработан на базе модели “Аура”.Стулья “Тоскана” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Объемное стеганое сиденье с утяжкой придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка и вогнутая спинка обеспечивают комфорт.Сиденье стула изготовлено из гнутоклееной фанеры и обтянуто тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана различной толщины.
Основание – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø32 мм с утонением.
Максимальная нагрузка: на металлокаркас – до 100 кг.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота спинки430 мм
- Ширина515 мм
- Глубина580 мм
- Ширина сиденья515 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес6,50 кг
- Материал каркасаметалл
- Максимальная нагрузка100 кг