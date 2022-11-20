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Стул Арфа - фото 1

Стул Арфа

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Стул С-8, с подлокотниками

Характеристики товара

Описание

Высота: 1000 мм

Ширина: 430 мм

Глубина: 540 мм

Материал: шпон березы

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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