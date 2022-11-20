Характеристики товара
Описание
Стул с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга цвета мокко. Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Лаконичный европейский дизайн стула выгодно дополнит ваш интерьер.
Штабелируемый стул с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга. Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.
Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующих. В коллекции представлены также кресла
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина540 мм
- Длина460 мм
- Вес5.1 кг
- СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
- Количество мест1
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки5 кг