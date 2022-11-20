Фотография Стул пластиковый Bee, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул пластиковый Bee, белый

4.6
Оптовая цена
от 8 590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Bee, белый
Стул пластиковый Bee, белый
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Стул пластиковый Bee, белый

4.6
8590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота870 мм
  • Цвет10

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