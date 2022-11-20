Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина450 мм
- Глубина570 мм
- Материалпластик
- Цветбежевый
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Подстолье металлическое 1011
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная
Миска Идиллия D17.2
Банкетка ПФ-11 черная
Педикюрное кресло Дарен
Шкаф Верона
Стол консольный Классика 4
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый