Характеристики товара
Описание
Стул изготовлен из поликарбоната. Экологически чистый и долговечный материал обладает хорошей прочностью, термостойкостью и малым весом. Несмотря на хрупкий внешний вид, стул выдерживает нагрузку в 150 кг.
Легкое хранение: стопируются
Цельный каркас.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 64*38*104
Вес: 16 кг
Объем: 0,253 м3
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина350 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес3.8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкоричневый, прозрачный
- Страна изготовленияКитай