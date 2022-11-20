Товар в корзине. Перейти
Стул Victoria Ghost янтарный - фото 1

Стул Victoria Ghost янтарный

Артикул: CH-052-410
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Форта, зеленый
Кресло пластиковое Форта, зеленый
Следующий Стол детский регулируемый Kids table 2 Белый
Кресло пластиковое Форта, зеленый

Характеристики товара

Описание

Стул изготовлен из поликарбоната. Экологически чистый и долговечный материал обладает хорошей прочностью, термостойкостью и малым весом. Несмотря на хрупкий внешний вид, стул выдерживает нагрузку в 150 кг.

Легкое хранение: стопируются
Цельный каркас.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 64*38*104
Вес: 16 кг
Объем: 0,253 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес3.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкоричневый, прозрачный
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул прозрачный Алегра янтарныйНастоящее фото товара Стул прозрачный Алегра янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена
47

Стул прозрачный Алегра янтарный

В наличии 20 шт.
Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарныйНастоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
42

Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный

В наличии 5 шт.
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарныйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
48

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный

В наличии 16 шт.
Кресло прозрачное Crystal, янтарныйНастоящее фото товара Кресло прозрачное Crystal, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
30

Кресло прозрачное Crystal, янтарный

В наличии 16 шт.
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
44

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный

В наличии 7 шт.
Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
36

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный

Стул пластиковый Moon, белый, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Moon, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
39

Стул пластиковый Moon, белый, янтарный

В наличии 8 шт.

С этим товаром покупают

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепонеНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
320

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, Старт красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75021
2 190 ₽
121

Стул Хит 20мм - золото, Старт красный

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75021
2 190 ₽
81

Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный

Стул Laval, белая экокожа/ золотоНастоящее фото товара Стул Laval, белая экокожа/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
32

Стул Laval, белая экокожа/ золото

Стул Laval, черный бархат/ золотоНастоящее фото товара Стул Laval, черный бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
36

Стул Laval, черный бархат/ золото

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
32

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный

Стул на металлокаркасе Kosta, белыйНастоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kosta, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
64

Стул на металлокаркасе Kosta, белый

Другие товары из раздела стулья для дома

Настоящее фото товара Стул Мартин бордовый бархат с прострочкой ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
37

Стул Мартин бордовый бархат с прострочкой ножки черные

Распродажа
Стул Рансол дымчатый / черный глянецНастоящее фото товара Стул Рансол дымчатый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от8 09021
10 190 ₽Оптовая цена
50

Стул Рансол дымчатый / черный глянец

В наличии 5 шт.
Стул Longer creamНастоящее фото товара Стул Longer cream, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
45

Стул Longer cream

В наличии 17 шт.
Стул Solar, ножки черные, велюр розовыйНастоящее фото товара Стул Solar, ножки черные, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
85

Стул Solar, ножки черные, велюр розовый

Распродажа
Кресло Кэнди велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 9907
29 990 ₽Оптовая цена
78

Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый

Хит
Стул Римми, лофтНастоящее фото товара Стул Римми, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
86

Стул Римми, лофт

Стул Мия, темно-серыйНастоящее фото товара Стул Мия, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
8

Стул Мия, темно-серый

Распродажа
Стул Дарвин велюр синийНастоящее фото товара Стул Дарвин велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99027
8 190 ₽Оптовая цена
11

Стул Дарвин велюр синий

В наличии 1 шт.
New
Стул Эджелл зеленый, черныйНастоящее фото товара Стул Эджелл зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
8

Стул Эджелл зеленый, черный

В наличии 12 шт.
New
Стул на металлокаркасе Фена R зеленый, черныйНастоящее фото товара Стул на металлокаркасе Фена R зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стул на металлокаркасе Фена R зеленый, черный

В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Стул Victoria Ghost янтарный
Стул Victoria Ghost янтарный
от 8 490
9 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепонеНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
320

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, Старт красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75021
2 190 ₽
121

Стул Хит 20мм - золото, Старт красный

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75021
2 190 ₽
81

Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный

Стул Laval, белая экокожа/ золотоНастоящее фото товара Стул Laval, белая экокожа/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
32

Стул Laval, белая экокожа/ золото