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Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Victoria Ghost янтарный
26 оценок
5 79043
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Victoria Ghost янтарный - фото 1
Распродажа

Стул Victoria Ghost янтарный

Артикул: CH-052-410
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Victoria Ghost NEW янтарный из прозрачного пластика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес3.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкоричневый, прозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки1040 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Вес упаковки16.81 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики640
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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