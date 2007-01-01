Характеристики товара
Описание
Этот стильный пластиковый стул представляет собой идеальное сочетание формы и функциональности, благодаря своему элегантному дизайну, прочной конструкции и эргономичным особенностям.
Стул изготовлен из высококачественного прочного пластика, который, с одной стороны, легкий и воздушный, а с другой очень прочный, что позволяет легко передвигать его и в то же время выдерживать нагрузку до 150 кг. Его элегантный и минималистичный дизайн идеально подходит для тех, кто ценит современную эстетику, а четкие линии стула и плавные края делают его универсальным выбором для любого стиля интерьера.
Пластик, использованный в конструкции этого стула, не только долговечен, но и прост в уходе, что делает его идеальным для использования в общественных пространствах, в саду, ресторанах, летних кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина535 мм
- Глубина520 мм
- Высота780 мм
- Глубина сиденья53.5 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес3.6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет