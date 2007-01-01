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Настоящее фото товара Стул Форма, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Форма, чёрный
36 оценок
4 79046
8 730 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул Форма, чёрный

Артикул: CH-050-465
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина535 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота780 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Этот стильный пластиковый стул представляет собой идеальное сочетание формы и функциональности, благодаря своему элегантному дизайну, прочной конструкции и эргономичным особенностям.

Стул изготовлен из высококачественного прочного пластика, который, с одной стороны, легкий и воздушный, а с другой очень прочный, что позволяет легко передвигать его и в то же время выдерживать нагрузку до 150 кг. Его элегантный и минималистичный дизайн идеально подходит для тех, кто ценит современную эстетику, а четкие линии стула и плавные края делают его универсальным выбором для любого стиля интерьера.

Пластик, использованный в конструкции этого стула, не только долговечен, но и прост в уходе, что делает его идеальным для использования в общественных пространствах, в саду, ресторанах, летних кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина535 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья53.5 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3.6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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