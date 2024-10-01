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Чехол на стул 01, спандекс белый

Артикул: CH-067-970
7 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалспандекс
  • Плотность200 г/м²
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля стульев
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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